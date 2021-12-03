Gökten Ölü Kuşlar Yağdı!

İspanya'nın Ferrol şehrindeki bir hastanenin olduğu bölgede anlam verilemeyen bir olay yaşandı. Gökten düşmeye başlayan 200 kuş, yoldan geçenleri yaraladı. Ekipler, kuş ölümlerinin nedenini araştıracak.

İspanya'nın Ferrol kentinde meydana gelen olay, büyük merak uyandırdı. Kentteki bir hastanenin önünde yürüyen vatandaşlar, gökten düşen ölü kuşlar nedeniyle kaçıştırmaya başladı. Can havliyle sağa sola giden insanlar, yine de yaralanmaktan kurtulamadı.

200 KUŞ DÜŞMÜŞ

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede, yaklaşık 200 ölü kuşun gökyüzünden düştüğü belirlendi. Ancak kuşların ölüm nedeni, yapılacak araştırmadan sonra netlik kazanacak.

İKİ İHTİMAL VAR

Olayı araştıran ekipler, kuş ölümleriyle ilgili iki ihtimal üzerinde duruyor. Bu ihtimallerden biri, kuşların elektrik tellerine çarparak öldüğü. Diğer ihtimal kuşların havadaki bir kimyasal nedeniyle ölmüş olduğu yönünde.