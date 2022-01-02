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Gökten plastik parçaları yağdı

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Araştırmacılar, ABD'nin Alaska eyaletinin güneydoğusundaki yağmurlarda 2019-2021 arasında toplanan örneklerin hepsinde mikroplastik bulunduğunu tespit etti.
Gökten plastik parçaları yağdı

Eyaletin başkenti Juneau'daki Southeast Alaska Üniversitesi'nde görev yapan jeolog Sonia Nagorski, bulgularını Amerikan Jeofizik Birliği'nin 13 Aralık'ta New Orleans'ta düzenlenen toplantısında sundu.

Dünyanın hemen hemen her köşesinde ve hatta havada bile mikroplastiklerin bulunduğuna dikkat çeken Nagorski, durumun Juneau'da nasıl olduğunu merak ettiğini söyledi.

Nagorski, plastik kirliliğiyle ilgili 2019'da ders verdiğini ve öğrencilerini başkentin çeşitli bölgelerine göndererek örnek toplamalarını istediğini açıkladı.

Derelerden, göllerden ve sahillerden toplanan örneklerin hepsinde mikroplastik olduğu görüldü:

Gayet basit metotlar kullandığımızı düşünürsek bu kadar küçük plastikleri bu kadar kolay bulmamıza şaşırdık.

Jeoloji uzmanı, 2020-2021'de de birkaç öğrenciyle yağmurla kar örnekleri toplayıp analiz ettiğini mikroplastiklerin yine görüldüğünü belirtti.

Peki mikroplastikler Alaska'ya nasıl geldi? Nagorski, insanların plastikleri de beraberinde getirdiğini vurguladı. Ayrıca atmosfer ve okyanus akıntıları da plastik taşıyor. Nagorski şöyle konuştu:

Juneau'da bir dereye veya kanala bırakılan bir gıda ambalajı veya rüzgarın uçurduğu plastik poşet, çevreye mikroplastik saçıyor.

Nagorski, mikroplastiklerin bölgeye daha çok dışarıdan geldiğini düşünüyor. Zira uzmana göre yerel kaynaklar önem arz etseydi yolların ve evlerin bulunduğu Mendenhall Vadisi'nde daha fazla mikroplastik görülmesi gerekirdi:

Yağmurdaki mikroplastiklerin çoğunun başka yerlerden geldiğini göz önünde bulundurursak büyük kısmının Pasifik Okyanusu kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Zira rüzgar ve yağmurun pek çoğunun kaynağı burası.

Kaynak: Independent Türkçe

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