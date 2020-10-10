Sıra dışı bir çocukluk geçiren ve saatlerce belli bir noktaya bakan Shipton Ana, kendisiyle dalga geçen arkadaşlarının başına taş yağdırdığı iddiasıyla herkese korku salan bir kahin... Öyle ki, o dönem içine şeytani bir varlık girdiği bile söylenmiş, bulunduğu odaların kapılarının çarptığını gören bir yığın insan, onun büyücü olduğunu söylemişti.