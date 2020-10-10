Gökten taş yağdıran Shipton Ana'nın kehanetleri kan donduruyor!
Sıra dışı bir çocukluk geçiren ve saatlerce belli bir noktaya bakan Shipton Ana, kendisiyle dalga geçen arkadaşlarının başına taş yağdırdığı iddiasıyla herkese korku salan bir kahin... Öyle ki, o dönem içine şeytani bir varlık girdiği bile söylenmiş, bulunduğu odaların kapılarının çarptığını gören bir yığın insan, onun büyücü olduğunu söylemişti.
Sıra dışı bir çocukluk yaşayan ve kendisine 'ucube' diyen insanların başına taş yağdırdığı iddia edilen kahin Shipton Ana'nın gelecekle ilgili kehanetleri kan donduruyor.
10 Ekim 2020 Cumartesi 14:29
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