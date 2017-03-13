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Göktepe’nin ölüm sebebi belirlendi!

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Göktepe’nin ölüm sebebi belirlendi!
Kamyon kazasında hayatını kaybeden Kamil Göktepe’nin eşi 38 yaşındaki Tamay Göktepe dün akşam aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti...

Geçtiğimiz günlerde kamyon kazasında ölen Kâmil Göktepe’nin eşi Tamay Göktepe (K-38), geçtiğimiz akşam saat 20.00 sıralarında, ikametgahında aniden rahatsızlanarak önce Cengiz Topel Hastanesine ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ambulans ile sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Göktepe’nin cesedi üzerinde bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin  “kalp yetmezliğine bağlı gelişen kalp krizi” solduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

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