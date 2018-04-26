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Göktürk ile Hasek'e seçim yasası engeli!..

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KKTC yerel seçimlerinin yapılacağı Haziran ayı yaklaştıkça partiler aday belirleme çalışmalarını hızlandırdı.
Göktürk ile Hasek'e seçim yasası engeli!..

Taner ULUTAŞ

Partilerin aday belirleme çalışmaları sürerken, aday gösterilmeyen bazı adayların da tepkilerinin giderek büyük boyutlara ulaştığı gözlemlendi. Bazı partilerde aday belirleme çalışmalarında tartışmalar devam ederken, Dipkarpaz ve Büyükkonuk gibi bazı bölgelerde, UBP içerisindeki çatışmaların da giderek büyüdüğü gözlemlendi. Büyükkonuk Belediye Başkanlığı için aday olacakları öne sürülen Metin Gökalp ile Mustafa Hasek’in adaylıklarına itiraz edileceği öne sürülüyor.

Metin Göktürk ile Mustafa Hasek’in,Büyükkonuk seçim listelerinde kayıtlı olmalarına karşın, ikametgâhlarının Mağusa’da olması nedeniyle,Büyükkonuk Belediye Başkanlığına aday olamayacakları öne sürülüyor. 

Seçim yasasında aday olacak olan kişilerin 3 yıl aday olacakları bölgede ikamet etme şartı varken, Metin Göktürk ile Mustafa Hasek’inMağusa’da ikamet etmeleri nedeniyle yasanın ön gördüğü şarta uymadıkları ileri sürülüyor. Güvenilir bir kaynaktan elde edilen bilgide, Metin Göktürk ile Mustafa Hasek ile ilgili olarak aday olmamaları için Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunulacağı öğrenildi.

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