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Gökyüzünde Görsel Şölen Yaşanacak

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Ay, 16 Mayıs günü ilk tam ay tutulması sırasında kırmızı bir renkle parlayarak görsel bir şölen sunacak. Kanlı Ay tutulması saat 07:13'de gerçekleşecek. Astrologlar ay tutulmasının etkilerinin ise 6 ay sürebileceğini belirtiyor.
Gökyüzünde Görsel Şölen Yaşanacak

Dünya’nın uydusu olan Ay’ın kızıl görüntüye bürüneceği an heyecanla beklenirken bir yandan da burçları nasıl etkileyeceği araştırılıyor. Bu unutulmazlar anlar hayatımızı etkileyecek mi merak edenler için astrolog Seyran Ataklı Kanlı Ay Tutulması burçlara etkisini anlattı. Seyran Ataklı yazısına haberimizden ulaşabilirsiniz…

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Uzun dalga boyunda ki kırmızı ışık atmosferde dağılmadan ilerler. Bu yüzden de aslında gün içinde gökyüzünü masmavi görürken gün doğarken ve batarken kızıla çalan bir renge bürünür. Tutulma esnasında da Ay’ı bu kızıl dalga boyları aydınlattığından dolayı kızıla çalan- kırmızı- kan renginde bir renkte görürüz. Bu yüzden de “Kanlı Ay Tutulması” denir.

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Kanlı Ay tutulması 16 Mayıs’ta gerçekleşecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ay tutulması Türkiye’den gözlemlenemeyecek. Ay tutulması Afrika, Avrupa ve Güney Amerika’nın büyük bir bölümünde ve Kuzey Amerika’nın büyük bir bölümünde izlenebilecek.

AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ NELER OLACAK?

Ay tutulması 30 Nisan’da yaşadığımız Güneş tutulmasının devamı niteliğinde. Güneş tutulması hayatlarımıza başlangıçları getirirken, peşi sıra gelen Ay tutulması yeniye yer açmak için vadesi dolanın gitmesi gerektiğinin mesajını verecek. İkili ilişkilerde artık ite kaka giden, üzüntü ve karmaşa yaratan durumların, vadesi dolanın gideceğini ortaya çıkartacak.

“Korkunun ecele faydası yok” dedirten bir tutulma…

Satürn’ün parmağı olan her durumda olduğu gibi gelene tamamlanma olarak bakarsak işimiz kolay. Israr etmenin bir anlamı yok diyor gökyüzü.. Israr edersen bu daha da büyük sorunlara sebebiyet verebilir.

Büyük bir düzen değişimi mümkün. Bu sadece ilişkilerde değil, iyi gitmeyen bir kariyerin sonlanması, yeni bir başlangıç, görev ve pozisyon değişimleri, yaşadığınız şehirden ayrılış ve başka yerde yeni bir başlangıç gibi kuvvetli etkilere gebe. Farklı ülkelere yerleşmek isteyebilirsiniz.

Mars-Neptün kavuşumu tutulmada oldukça etkili. Aldatılmaları, kandırılmaları, aldanmaları ortaya çıkartabilir. Kafamız karışık, ruh halimiz dalgalı, eylemlerimiz kararsız olabilir. Sevmem bu açıyı… Zihnimiz bulanıklaşır, hareket etme isteğimiz yavaşlayabilir, üzerimizdeki yorgunluğu atmak için çaba göstermek zorunda kalabiliriz. Duygusal birlikteliklerde kurban bilinci tetiklenecektir. Silkelenmeli, tuzaklara düşülmemeli… Düşünülmeden yapılan her hareket hayal kırıklığına açık unutmayın.

Mars-Neptün kavuşumuyla zehirlenmelere, bağımlılıklara, migren ve tansiyon rahatsızlıklarına, Ay tutulmasıyla virütik rahatsızlıklar, yumurtalık, rahim, üreme organları, kronik sağlık sorunlarına dikkat edilmeli…

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