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Gökyüzünde görsel şölen yaşanacak

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Halk arasında `yıldız kayması´ olarak da bilinen meteor yağmuru 12, 13 Ağustos tarihleri arasında gözlemlenebilecek. NASA'ya göre bu yılki Perseid meteor yağmuru olabilecek en kötü zamanda gerçekleşiyor.
Gökyüzünde görsel şölen yaşanacak

NASA’nın Alabama, Huntsville’deki Marshall Uzay Uçuş Merkezi’ndeki Meteoroid Çevre Ofisi’ne liderlik eden NASA astronomu Bill Cooke, “Ne yazık ki, bu yılki Perseids zirvesi, gözcüler için olası en kötü koşulları görecek” dedi. “Kuzey Amerika’daki çoğumuz normalde saatte 50 veya 60 meteor görürüz” dedi, “ancak bu yıl normal zirve sırasında dolunay bunu en iyi ihtimalle saatte 10-20’ye düşürecek.”

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Dünyada özellikle 11-13 Ağustos tarihleri arasında izlenebilen Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı.

Perseids meteor yağmuru ile saatte 50-100 “kayan yıldız” görülmesi bekleniyor.

Perseids 21-22 Ağustos’ta azalmaya başlayacak ve 1 Eylül’de tamamen duracak.

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Türkiye’de Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için en uygun gün ve saat, 12 Ağustos 23.00-00.00 saatleri arası olarak öngörülüyor.

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PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının parçaları olan Parlak Perseidler, yılın en popüler meteor yağmurlarından biridir.

Dünya'nın her yıl kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçmesiyle, Perseid Meteor Yağmuru adı verilen görsel şölen ortaya çıkmaktadır.

Perseidler, her yıl temmuz sonu itibarıyla ortaya çıkıyor ve gece gökyüzünde parıldayan ışık çizgileri olarak görülüyor.

En yoğun hâlini ise ağustos ayının ortalarına doğru alıyor.

GÖKTAŞI YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?

Gökbilimciler, Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedenini güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söylüyorlar. Göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenme şansının yüksek. Perseid göktaşı yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor. Perseid akıntısında yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek.

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