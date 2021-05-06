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Gökyüzünde sınır yok! Akbaba adayı dolaştı... (video)

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Girit'ten Kıbrıs'a getirilen sekiz yaşındaki CAA adı verilen Kızıl Akbaba (Grifon Vulture), sadece iki ayda toplam 4.683 kilometre yol kat ettikten sonra BirdLife Kıbrıs tarafından "nihai gezgin" olarak adlandırıldı.
Gökyüzünde sınır yok! Akbaba adayı dolaştı... (video)

BirdLife Cyprus, CAA adlı kuşun 2013 yılının başlarında Girit'te doğduğunu ve Kıbrıs'ın Kızıl Akbaba nüfusunu artırmak amacıyla GYPAS Projesi kapsamında diğer kişilerle birlikte aynı yıl Kıbrıs'a nakledildiğini söyledi.

Uygun şekilde tasarlanmış bir iklimlendirme kuşhanesinde bir yıl ve birkaç ay geçirdikten sonra, kuş Şubat 2015'te vahşi doğaya geri döndü.

LIFE with Vultures projesi sayesinde, CAA'ya 2020 Eylül ayı ortalarında bir GPS cihazı takıldı ve proje ekibi artık hareketlerini yakından izleyebiliyor. Akbaba nüfusunun beslenme ve ev menzilleri hakkında bilgiler elde edebiliyor.

Kıbrıs ve diğer ülkelerdeki Kızıl Akbabaları, günlük seyahatlerini gün ortasında yoğunlaştırıyor. Baharın başlangıcında her zamandan daha fazla mesafe gidiyor.

Üreyen bireyler yuvalama alanlarına yakın dururken, üremeyen bireyler üreme kolonilerini büyük ölçüde terk eder ve yeni alanlar aramak ve keşfetmek için etrafta dolaşmaya başlarlar.

Şu anda GPS cihazları ile donatılmış dört Kızıl Akbabası arasında, CAA en büyük gezgin gibi görünüyor. İki aydan kısa bir sürede (Mart-Nisan) en uzağa gitti ve toplam 4.683 km'lik bir alanı kapladı. En çok gezen ikinci kuş olan dört yaşındaki Ikaros, 3.220 km'lik bir alanı kapladı.

GPS izleme verileri , CAA'nın başka hiçbir yerel akbabanın gitmediği (veya en azından başka hiçbir GPS etiketli veya gözlemlenen bireyin) bölgelere gittiğini gösterdi.

Yukarıda bahsedilen zaman dilimi boyunca, CAA, Beşparmak Dağlarının üzerinden uçarak Lefkoşa, Larnaka, Gazimağusa ve hatta Girne'yi keşfederek, Kıbrıs'ın neredeyse tüm kıyı şeridini kapladı.

Kuş bir gün Piskobu’dan kıyı boyunca Larnaka, Mağusa'ya seyahat etti ve geceyi Karpaz yarımadasındaki Dip Karpaz’da geçirdi. Ertesi gün aynı rotayı izleyerek Piskobu’ya geri döndü. Ayrıca, CAA adadaki diğer beslenme ve üreme alanlarını ziyaret etti. Baf bölgesindeki Polis Chrysochous gibi alanları da araştırdı ve Akamas Yarımadası'nın en ucuna ulaştı.

Kıbrıs'ta yok olma riski yüksek Kızıl Akbaba nüfusunun 50'li yıllarda birkaç yüz olduğu tahmin ediliyor. 2019 yılında yapılan nüfus sayımına göre Kıbrıs'ta 20 akbaba yaşıyor.

Doğaya bırakılan zehirler, beslenme alanlarının azalması, üreme kolonilerindeki rahatsızlık, habitat kaybı ve elektrik kablolarıyla çarpışmalar Kızıl Ababaların hayatta kalmasını yönde olumsuz etkiliyor.

Foto:  Silvio A. Rusmigo

Kaynak: Cyprus-Mail

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