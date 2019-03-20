Gökyüzündeki gizemli ‘delik’ BAE sakinlerini korkuttu (Video)

Görgü tanıklarından birinin Twitter'de paylaştığı görüntülerde, gökyüzünde, rengi diğer bulutlara göre çok daha koyu olan sabit bir dairenin belirdiği görülüyor.
Videoyu paylaşan kullanıcı, "Delikli bulut" diye yazdı.
Video, ateşli bir tartışmaya yol açtı. Bazı izleyenler, bu olgunun iklim değişikliğinden kaynaklanıyor olabileceği tahmininde bulundu. Diğerleri, bu ‘deliğin' uzaylıların istilasının delili olduğunu iddia etti.
Yorum yapanlardan biri, bu tür ‘deliklerin' bir uçağın bulut içinden geçtiği sırada sıcaklıktaki ani değişim yüzünden meydana geldiğini anlattı.
شوهدت هذه الظاهرة النادرة والجميلة صباح اليوم في مدينة العين— إبراهيم الجروان (@ibrahimaljarwan) 17 Mart 2019
تُسمى hole punch cloud
أو ظاهرة fallstreak hole pic.twitter.com/NbOd9zofNk
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