Gökyüzüne bakanlar korktu: “Uzaylılar geldi”

Yeni Zelanda’da dün gece gökyüzündeki yıldızları seyreden çok sayıda kişi, tuhaf bir spiral ışık görüntüsüyle dehşete düştü. Gizemli ışığın nedeniyle ilgili çok sayıda komplo teorisi sosyal medyada hızla yayıldı.

Yeni Zelanda'da dün gece gökyüzünde görülen sıra dışı spiral ışık görüntüsü, şaşkınlık ve korku yarattı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre ülkedeki Stewart Island/Rakiura adasında yaşayan yıldız gözlemcisi Alasdair Burns, arkadaşından “Dışarı çık ev gökyüzüne bak” mesajı aldığını anlattı. Dışarı çıkınca karanlığın ortasında büyük ve spiral şeklindeki mavi ışığı gördüğünü söyleyen Burns, “Büyük bir spiral galaksi gibiydi. Tüyler ürperticiydi” dedi.

BİLİMSEL NEDENİ AÇIKLANDI

Ülkede çok sayıda kişi de, ışığın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak yaşadıklarını korkuyu dile getirdi. Bazı kişiler ışığın uzaylılara ait UFO olduğunu, bazıları da yabancı roketlerden ya da bir ışık gösterisinden kaynaklanabileceğini belirtti.

Auckland Üniversitesi'nden fizik profesörü Richard Easther ise bu tuhaf ışığın bilimsel nedenini açıkladı. Dünya'nın yörüngesine uydu taşıyan roketlerin zaman zaman bu tür şekiller oluşturabildiğini ifade eden Easther, “Roketlerin temelde su ve karbondioksitten oluşan yakıtı kısa süreli olarak Güneş'in yansıttığı böyle bir bulut kümesi oluşturur” dedi.

Easther, bu ışığın büyük ihtimalle SpaceX'in dün Florida'dan fırlattığı roket tarafından oluşturulduğunu ifade etti.