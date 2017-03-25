Gol Düellosunun Galibi, GG

Lefkoşa Derbisi’ni kazanan konuk takım Gençlik Gücü olduÇetinkaya:2 - Gençlik Gücü:3

Çetinkaya’nın 10 kişi kaldığı karşılaşmada Gençlik Gücü Özcan Saygı, Hascan Kırmaz (P) ve Debola Daniel OgunSeye’nin golleri ile galip gelirken; Çetinkaya’nın gollerini FayeBaptiste ve Mustafa Yaşınses (P) kaydettiler

STAT: Atatürk Stadı.

HAKEMLER: İhsan Payas, İsfendiyar Açıksöz, Enver Kalkın.

ÇETİNKAYA: Ufuk Şimşek, Tunç Özgürgün, Zihni Temelci, Sercan Demirman, Kağan Görneçli (Hakan Karacaoğlu), Mustafa Baran, EöreÖzşin (Erhan Kendirci), Ahmet Tokmak, Mustafa Yaşınses, FayeBaptiste, Armond F. Ahmet.

GENÇLİK GÜCÜ: Çağatay Gürler, Ali Akbulut,Özcan Saygı,Daniel Oddo,İsmail Soydan (Hakan Altın), AbdouFatawouDodja (Debola Daniel OgunSeye), Hascan Kırmaz, Derviş Özeralp, Burak Ateş, Gökhan Özer,Tayfun Doğan (Hüseyin Yıldırım).

GOLLER: Dk:17 FayeBaptiste, dk:45 Mustafa Yaşınses (Penaltıdan) (Çetinkaya); Dk:10 Özcan Saygı, dk:30 Hascan Kırmaz (Penaltıdan), 82 Debola Daniel OgunSeye (Gençlik Gücü).

KIRMIZI KART: Dk:30 Zihni Temelci (Çetinkaya).

Koop Bank Kıbrıs Kupası’na odaklanan Çetinkaya ile tehlikeli bölgeden bir an evvel uzaklaşmak isteyen Gençlik Gücü, K-Pet Süper Ligi’nin 24’üncü haftasında karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı konuk takım Gençlik Gücü 3-2 kazandı.

6’ncı dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında HascanKırmaz’ın sağdan kestiği topla ceza sahası içerisinde buluşan AbdouFatawouDodja’nın dokunduğu top az farkla yandan dışarı gitti.

10’uncu dakikada, Çetinkaya savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayı içerisinde buluşan Özcan Saygı sert bir şutla topu ağlara gönderdi, Çetinkaya:0 – Gençlik Gücü:1.

17’nci dakikada, sağdan gelişen Çetinkaya atağında arka direğe yapılan ortada kaleci Çağatay Gürler boşa çıkınca, Emre Özşin’in indirdiği topu ağlara yollamak FayeBaptiste için zor olmadı, Çetinkaya:1 – Gençlik Gücü:1.

24’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nden HascanKırmaz’ın uzaktan sert şutunda top kaleci Ufuk Şimşek’ten oyun alanına geri döndü.

30’uncu dakikada, Özcan Saygı’nın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ufuk Şimşek’ten dönen topla buluşan Ali Akbulut’un vurduğu topa kale çizgisi üzerinde elle oynadığı gerekçesiyle Zihni Temelci direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi ve Gençlik Gücü penaltı atışı kazandı. Penaltı atışını Hascan Kırmaz gole çevirdi, Çetinkaya:1 – Gençlik Gücü:2.

35’inci dakikada, soldan gelişen Çetinkaya atağında FayeBaptiste’ninverdiği pasla Mustafa Yaşınses kaleci ile karşı karşıya kaldı, ancak vuruşunda kaleci Çağatay Gürler yatarak topa sahip oldu.

45’inci dakikada, Gençlik Gücü ceza sahası içerisine yapılan ortada DanileAddo’yu geçen topla Tayfun Doğan elle oynayınca bu kez ev sahibi Çetinkaya penaltı kazandı. Penaltı atışını Mustafa Yaşınses gole çevirdi ve skora bir kez daha denge geldi, Çetinkaya:2 – Gençlik Gücü:2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2’lik beraberlikle kapandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine konuk takım Gençlik Gücü oldu.

62’nci dakikada, Gençlik Gücü’nün başarılı futbolcusu HascanKırmaz’ın mükemmel şutunda top yan kale direğinden oyun alanına geri döndü.

82’nci dakikada, Hakan Altın’ın sert şutunda Çetinkaya kalecisi Ufuk Şimşik topu tokatladı. Ancak çizgi üzerinde kalan topu Debola Daniel OgunSeye ağlara gönderdi ve karşılaşmanın skorunu Çetinkaya:2 – Gençlik Gücü:3 olarak ilan etti.