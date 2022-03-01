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Gol Kralı Olmuştu! Ukraynalı Futbolcu Martynenko, Evine Atılan Bomba Sonucu Yaşamını Yitirdi

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Gol Kralı Olmuştu! Ukraynalı Futbolcu Martynenko, Evine Atılan Bomba Sonucu Yaşamını Yitirdi
Gol Kralı Olmuştu! Ukraynalı Futbolcu Martynenko, Evine Atılan Bomba Sonucu Yaşamını Yitirdi

İşgal altındaki Ukrayna'dan bir kötü haber daha geldi. FC Hostomel takımının futbolcusu Dima Martynenko (25) ailesiyle yaşadığı eve isabet eden bomba sebebiyle yaşamını yitirdi. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonlarda alt liglerde gol krallığı yaşamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından bölgeden kötü haberler gelmeye devam ediyor. FC Hostomel takımının 25 yaşındaki forveti, Rus bombalarının hedefi oldu.

KIZ KARDEŞİ AĞIR YARALI

Fanatik'in haberine göre,FC Hostomel'in forveti Dima Martynenko, yaşadıkları eve isabet eden bomba sonucunda annesiyle birlikte yaşamını yitirdi. 7 yaşındaki kız kardeşinin kafasına şarapnel parçası isabet etti ve durumunun ağır olduğu belirtilmekte. Babası ise bu saldırı sonucunda hayatta kaldı.

 

Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine bomba isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti

EN İYİ OYUNCU SEÇİLMİŞTİ

Altyapı eğitimini Luhansk'ta alan 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Kiev bölgesinin amatör ikinci liginde gol kralı olmuş ve şampiyonanın en iyi oyuncusu seçilmişti. Martynenko'nun vefat haberini, FC Hostomel'den bir taım arkadaşı yaptığı Facebook paylaşımıyla duyurdu. Daha sonra Martynenko'nun acı kaybı Ukrayna Futbol Federasyonu tarafından da doğrulandı.

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