Goldman Fed'in martta faiz artırma ihtimalini yüzde 60'a yükseltti

Ekonomi çevrelerince, Fed'in mart ayı toplantısında faiz artırımına gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor

ABD'nin çokuluslu yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayı toplantısında faiz artırımına gidilmesi ihtimalini yüzde 60 seviyesine yükselttiler.

BloombergHT'de yer alan habere göre, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve *ISM verilerinin henüz açıklanmadığının altını çizen banka ekonomistleri, mart ayı faiz artırımının henüz kesin olmadığını düşünüyor.

Goldman, mayıs ayı faiz artırımı ihtimalini yüzde 10'a ve haziran ayı faiz artırımı ihtimalini de yüzde 25'e indirdi.

ISM verisi nedir?

Bu veri, ekonominin sağlığını ve durumunu gösteren önemli bir göstergedir.

Küresel ve yerel işletmeler çok çabuk bir şekilde piyasa koşullarına tepki verir. Daha yüksek bir değer endüstride genişleme anlamına, daha küçük bir değer ise ekonomide önemli bir küçülmeyi işaret eder.Bu veri oluşturulurken 400 civarında satın alma müdürüne mevcut piyasa koşulları (istihdam, üretim, yeni siparişler, fiyatlar) sorulur. Beklentinin üstünde gelen bir veri USD için yükseliş, beklentilerin altında gelen ise USD için düşüş anlamına gelir.