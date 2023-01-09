Goldman Sachs 3200 kişiyi işten çıkaracak

ABD’li Goldman Sachs Group, zorlu ekonomik koşullara hazırlanırken çarşamba gününden itibaren şirket genelinde binlerce kişiyi işten çıkarmaya başlayacak.
Konuya yakın iki kaynaktan biri işten çıkarmaların 3 binin üzerinde olmasının beklendiğini ancak nihai sayının henüz belirlenmediğini söyledi.
Goldman Sachs sorulara yanıt vermedi.
49 BİN 100 ÇALIŞANI BULUNUYOR
Bloomberg’de dün yer alan habere göre Goldman Sachs yaklaşık 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.
Covid-19 salgını sırasında yüksek sayıda personel alımı yapan Goldman Sachs’ın üçüncü çeyreğin sonu itibariyle 49 bin 100 çalışanı bulunuyor.
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