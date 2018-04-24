Trilyonlarca dolar değerinde madenlere sahip olduğu düşünülen asteroidlerde yapılacak madencilik gezegenimizin ekonomisini kökten değiştirecek. Tonlarca değerli maden içeren asteroitler, bilim insanları, uzay mühendisleri ve bilim kurgu yazarlarının ardından teknoloji milyarderlerinin de ilgisini çekmeyi başardı.

Milyarlarca dolar değerindeki madenlere sahip olduğu düşünülen asteroidlerin işlenmesi ve gezegenimize getirilmesi yani uzay madenciliği pek çok şirketin şimdiden yatırım yaptığı bir alan.