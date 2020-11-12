Goldman Sachs, TCMB'nin 19 Kasım'da 475 baz puana varan faiz artırımı yapabileceğini tahmin ediyor

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından TCMB'nin 19 Kasım toplantısında politika faizinde 475 baz puana varan artırım yapabileceği tahmininde bulundu.

Reuters'ın haberine göre Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda %10,25'te olan politika faizinin 475 baz puan artışla %15'e yükseltileceği tahmininde bulunuldu.

Politika faizinin %15'e yükseltilmesi halinde, ağırlıklı ortalama fonlama faizi zaten dün itibarıyla %14.36'da olduğu için pratikte sınırlı bir faiz artırımı yapılmış olacak.

Goldman Sachs analisti Murat Unur, yayımladığı raporda, "Para politikasının yönünün değiştiği açık, ancak (TCMB'nin) daha ne kadar sıkılaşma yapabileceği ve buna ne kadar devam edebileceğini tahmin etmek güç" dedi.

Raporda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında yüksek faizin yüksek enflasyona yol açtığını tekrar söylemesi dolayısıyla faiz artırımına tek seferlik yeşil ışık yakılmış olabileceği belirtildi.