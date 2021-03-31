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Goldman Sachs, Türkiye tahminlerini değiştirdi

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Yeni Merkez Bankası Başkanı, "Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" demişti
Goldman Sachs, Türkiye tahminlerini değiştirdi

Merkez Bankası'nın yılın son çeyreğine kadar faiz indirimine gidemeyeceği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmini de yüzde 5.5'ten yüzde 3.5'e indirildi. Türkiye ekonomisi hakkındaki tahminlerini revize eden ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye’de enflasyonun nisan ayında yüzde 18 seviyesine yükseleceğini ve bu yılı yüzde 15 seviyesinde kapatacağını öngördü.

Daha önceki yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.5 olan banka göreve gelmesinden bu yana TL’nin yüzde 13 değer kaybettiği düşünüldüğünde Merkez Bankası’nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yılın son çeyreğine kadar faizlerde indirime gidemeyeceğini söyledi.

Büyüme tahminleri düştü

Goldman Sachs Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini de yüzde 5.5’ten yüzde 3.5’e, cari açığın gayrı safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı için yüzde 3.5 olan tahminini ise yüzde 1.5’e düşürdü. Banka mart ayının başında büyüme tahminini yüzde 6’dan yüzde 5.5’e çekmişti.

Müşterilere gönderilen raporda 'risk' detayı

Bankanın müşterilerine gönderdiği raporda, “Yetkililerin erkenden faiz indirerek ya da borçlanarak büyümeyi artırmaya çalışma ihtimali tahminlerimiz için risk oluşturuyor” denildi.

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