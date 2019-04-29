  • BIST 94.607
  • Altın 244,690
  • Dolar 5,9292
  • Euro 6,6184
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Goldman Sachs'tan yeni tahmin: Dolar 7 lira olacak...

» »
Goldman Sachs Group Inc., Türk Lirası'nın önümüzdeki 12 aylık dönemde dolar karşısında yüzde 15 değer kaybedebileceği tahmininde bulundu.
Goldman Sachs'tan yeni tahmin: Dolar 7 lira olacak...

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçtiğimiz hafta aldığı karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Değerlendirmede, "Türk Lirası'na desteği güçlendirmekten uzak hareketin muhtemelen lirayı en son 2018 ortasındaki kriz sırasında görülen seviyelere gönderebileceği" belirtildi.

Bloomberght'de yer alan habere göre, Zach Pandl başkanlığındaki Goldman stratejistleri, 26 Nisan tarihli notta, "Merkez Bankası'nın geçen hafta toplantı sonrası açıklamasından 'ihtiyaç duyulduğuna ek sıkılaştırmaya gidileceği' söylemini çıkarması hem faiz indirimlerine hem de para biriminin daha da değer yitirmesine kapı açtı" dedi.

Goldman TL'nin dolar karşısında önümüzdeki altı ayda 6.5 ve 12 ayda ise 7 seviyesine düşebileceği ve böylelikle önümüzdeki 1 yıllık dönemde yüzde 15 değer kaybedebileceği tahmininde bulundu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz bugün ne kadar? (25 Nisan 2019)25 Nisan 2019 Perşembe 08:58
  • Doların ateşi neden yükseldi? İşte sebeplerden 5'i...25 Nisan 2019 Perşembe 08:57
  • Döviz dalgalanmaya devam ediyor23 Nisan 2019 Salı 11:38
  • TC Merkez Bankası yıl sonu dolar/TL tahminini yükseltti22 Nisan 2019 Pazartesi 09:55
  • Döviz güne nasıl başladı? Dövizde son durum! (22 Nisan 2019)22 Nisan 2019 Pazartesi 08:42
  • 500 avro cuma günü tedavülden kaldırılıyor21 Nisan 2019 Pazar 21:56
  • Dövizde son durum ne? Bugün döviz kurları nasıl?19 Nisan 2019 Cuma 08:49
  • Dolar 6 ayın en yükseğinde, Bankacılar: AKP'nin iptal başvurusu etkili oldu18 Nisan 2019 Perşembe 11:38
  • Döviz Kurları - 18 Nisan 201918 Nisan 2019 Perşembe 09:51
  • Türk lirası %1 değer kazandı17 Nisan 2019 Çarşamba 21:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti