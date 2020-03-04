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Göletten taşan suların tarım arazilerine zarar vermemesi için çalışma yapılıyor

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Göletten taşan suların tarım arazilerine zarar vermemesi için çalışma yapılıyor
Göletten taşan suların tarım arazilerine zarar vermemesi için çalışma yapılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Köprü Göleti’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı…

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz, Köprü Göleti’nin Mesarya bölgesinde büyük bir su havzası olduğunu belirterek, bunun doğal yaşam ve su kaynağı açısından önemli olduğunu söyledi…

Bakan Oğuz, göletin korunmasıyla ilgili olarak Su İşleri Dairesi ve Beyarmudu Belediyesi işbirliği içinde olduklarını kaydetti.

Bakanlık açıklamasına göre Köprü Göleti’nin taşma savağının bağlı olduğu dere yatağının 150 metrelik kısmındaki çalışmalar tamamlandı, Çayönü’ne doğru olan ana kanalda ise düzenlenme çalışmalarına başlandı.

Açıklamada, “Yıllardan beridir ilk kez yapılan kanal boyundaki düzenleme ve temizlik çalışmaları neticesinde, suyun tarım arazilerine taşarak, zarara yol açmasının engellenmesi hedeflenmektedir” denildi…

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