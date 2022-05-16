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Golf Federasyonu Bahar Cup Turnuvası Şampiyonu Filiz Besim…

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Golf Federasyonu Bahar Cup Turnuvası Şampiyonu Filiz Besim…
Golf Federasyonu Bahar Cup Turnuvası Şampiyonu Filiz Besim…

KKTC Golf Federasyonu 2022 Turnuva Programı çerçevesinde sezonun dördüncü turnuvası olan Bahar Cup Golf Turnuvası, 15 Mayıs Pazar gün CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında gerçekleşti. Oldukça yüksek skorların üretildiği turnuvanın şampiyonu  45 Puan ile Filiz Besim oldu. Stableford formatında % 95 Handicap ve 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 42 Puan ile John Alexander Murray alırken, Hasan İlkay da 41 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birincisi ise 25 Puan ile Steve Neufeld oldu. Turnuvadaki diğer özel ödüllerden En Uzun Vuruş ödülünü Olgun Emirzade alırken, Bayrağa En Yakın Vuruş ödülünü de Paul Coppicus kazandı.

Turnuva sonrası kazanaların kupaları Federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Golf Federasyonu’nun bir sonraki organizasyonu Barış Kupası, 20 Temmuz tarihinde Korineum Golf & Beach Resort’ta gerçekleşecek.

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