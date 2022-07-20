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Golf Federasyonu Barış Kupası Şampiyonu David Warrender

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Golf Federasyonu Barış Kupası Şampiyonu David Warrender
Golf Federasyonu Barış Kupası Şampiyonu David Warrender

Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 39 Puan ile Claire Morley alırken, Önder Akser de 35 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 29 Puan ile Eileen Brader aldı. Turnuvadaki diğer özel ödüllerden En Uzun Vuruş ödülünü Steve Knight alırken, Bayrağa En Yakın Vuruş ödülünü de Gareth Griffiths kazandı. 

Turnuva sonrası kazanaların kupaları Federasyon Başkan’ı Hasan Kasapoğluları ve Federasyon Kaptan’ı Olgun Emirzade tarafından takdim edildi.

Golf Federasyonu’nun bir sonraki organizasyonu Lefke Kurtuluş Open, 14 Ağustos 2022’de CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında gerçekleşecek

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