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Golf Federasyonu Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

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KKTC Golf Federasyonu Olağan Genel Kurul’u 9 Ocak 2022 tarihinde CMC Golf Kulübü kulüp binasında, Filiz Besim’in divan başkanlığında gerçekleşti.
Golf Federasyonu Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

KKTC Golf Federasyonu Olağan Genel Kurul’u 9 Ocak 2022 tarihinde CMC Golf Kulübü kulüp binasında, Filiz Besim’in divan başkanlığında gerçekleşti.

Olgun Emirzade ve Gülay Garabli’nin divan sekreterliklerini yaptıkları ve federasyona bağlı kulüp temsilcilerinin hazır bulunduğu Genel Kurul’da Başkanlığa Hasan Kasapoğluları seçildi.

Genel Kurul’da Seçilen diğer Yönetim Kurulu Üyeleri:

1. Hasan Garabli

2. Hasan Öztoprak

3. Soner Yetkili

4. Filiz Besim

5. Ali Ratip Doğruer

6. Bertan Erçin

7. Olgun Emirzade

8. Zafer Taşkın

9. Özcan Bundak

10. Sinan Şemiler

11. Süha Akpınar

12. Steve Neufeld

Denetleme Kurulu:

1. Engin Portakalcıoğlu

2. Gülay Garabli

3. Hasan İlkay

Ceza Kurulu:

1. Av. Refet Uzun

2. Akay Çolak

3. Sezen Kasapoğluları

 

 

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