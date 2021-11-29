  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.7209
  • Euro 14.333
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Golf Federasyonu Takımı Silivri Klassis Takımına Karşı 28-5 Galip

» »
Golf Federasyonu Takımı Silivri Klassis Takımına Karşı 28-5 Galip
Golf Federasyonu Takımı Silivri Klassis Takımına Karşı 28-5 Galip

Silivri Klassis Golf Kulübü Takımı, Kuzey Kıbrıs Golf Federasyonu Takımı ile maçlar yapmak için ülkemizde misafirdi. Korineum Golf & Beach Club Golf Sahası’nda 26 Kasım Cuma, 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar gün gerçekleşen çifti ve tekli takım yarışmalarında 3 gün boyunca toplamda 33 maç yapıldı ve Federasyon Takımımız karşılaşmalardan 28-5 galip ayrıldı ve 2022 yılı içerisinde kararlaştırılacak bir tarihte yapılacak olan rövanş müsabakaları için önemli bir avantaj elde etti.

Maçlar sonrası, şilt takdim seremonisinde misafir Silivri Klassis Takımı Başkan’ı Cavit Yıldız yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle 2 yıl gibi bir süre maçlara ara vermek zorunda kaldıklarını  ve her zaman burada olmaktan büyük keyif aldıkları KKTC’de dost takım Golf Federasyon Takım’ı ile tekrardan maçlar yapabilme şansı yakaladıkları için çok mutlu olduklarını belirtti ve 3 gün boyunca çok güzel bir zaman geçirdiklerini belirtti ve organizasyon için Federasyon Başkan’ı Dr. Hasan Garabli ve Federasyon Kaptan’ı Hasan Kasapoğulları ve tüm katılan oyunculara teşekkür etti. Misafir takım Başkan’ı sonrasında söz alan Golf Federasyonu Başkan’ı Dr. Hasan Garabli de dost Silivri takımını tekrardan adada görmekten ve birlikte maçlar yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti ve Silivri Klassis Golf Kulübü ve oyuncularının kendileri için geçmişten gelen özel bir yeri olduğunu belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Fenerbahçeliler Derneği Darts takımı galibiyetle başladı17 Kasım 2021 Çarşamba 15:12
  • F1’de İlk Kez Çinli Bir Sürücü Yarışacak16 Kasım 2021 Salı 21:41
  • Dünyaca ünlü motosiklet sürücüsü "Doktor" Valentino Rossi, pistlere veda etti15 Kasım 2021 Pazartesi 20:27
  • Usain Bolt, Emekliye Erken Ayrıldığını Düşünüyor15 Kasım 2021 Pazartesi 18:25
  • Golf Cumhuriyet Kupası’nda Cihan Aydın ve Nilüfer Talay Şampiyon15 Kasım 2021 Pazartesi 16:12
  • F1 Brezilya Grand Prix'sinin galibi Hamilton!14 Kasım 2021 Pazar 22:17
  • Ataoğlu’ndan Satranca Daha Fazla Katkı Sözü14 Kasım 2021 Pazar 13:41
  • Lewis Hamilton 5 sıra ceza aldı12 Kasım 2021 Cuma 22:26
  • Engelliler Spor Federasyonu İle Masa Tenisi Federasyonu Arasında Protokol İmzalandı10 Kasım 2021 Çarşamba 19:03
  • KKTC Başbakanlık Kupası Şampiyonu DAÜ10 Kasım 2021 Çarşamba 13:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti