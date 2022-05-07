Golf topu büyüklüğünde elmas açık artırmaya çıkıyor

Açık artırmaya çıkan en büyük beyaz elmasın önümüzdeki hafta düzenlenecek satışta 30 milyon dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Christie’s

Christie’s müzayede evinin İsviçre’nin Cenevre kentinde açık artırmaya çıkaracağı 228,31 karatlık ‘The Rock‘ (Kaya) isimli yaklaşık bir golf topu büyüklüğünde.

Müzayede evinin mücevher bölümünde Max Fawcett, “Bu büyük taşlarda genellikle ağırlığını korumak adına şekilden ödün veriliyor. Bu kusursuz simetride, armut şekilli bir elmas ve açık artırmada satılan nadir parçalardan biri” dedi.

Güney Afrika’dan çıkarılan ‘Kaya’nın daha önceki sahibi tarafından Cartier gerdanlık olarak kullanıldığı belirtildi.

Christie’s aynı açık artırmada 205,07 karatlık ‘The Red Cross Diamond‘ (Kızılhaç Elması) isimli elması da satışa sunacak. Elde edilen gelirin bir kısmı Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne bağışlanacağı için elmasa bu isim verilmiş.