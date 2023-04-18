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Gölge adamdan mesajınız var... 18 Nisan 2023 Salı

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Gölge adamdan mesajınız var... 18 Nisan 2023 Salı
Gölge adamdan mesajınız var... 18 Nisan 2023 Salı

Gölge adamdan mesajınız var... 18 Nisan 2023 Salı..

Sayın Metin Feyzioğlu, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi olarak Vadili köyünde CHP'yi eleştiren bir konuşma yapmanız tepkilere neden oldu.  Özellikle Türkiye'deki medya bu konuşmanızı sosyal medyadan alıp yayınladı. Seçim üstü biraz daha dikkatli olmak gerekli değil mi?

Sayın Tufan Erhürman, özellikle KIb-TEK grevinin kalkmasında CTP'nin rolü ve ardından dün Meclis'ten geçen ihalesiz alım yasası halk arasında çeşitli konuşmalara sebep oldu. Haziran da yapılacak olan ara seçim öncesi neden bu iş böyle oldu diye daha iyi bir açıklama yapmanız bekleniyor.

Sayın Tacan Reynar, Memlekete hoş geldiniz. Siyasete hızlı bir giriş yapma çabası içinde olduğunuz bilgilere helmeye başladı. Yoksa Haziran'da yapılacak olan seçimde ufukta adaylık mı var?

Sayın Çavuş Kelle, anlaşılan kabine değişimi bayramda sonraya kaldı. Çiftçilerde ve üreticilerde sizin Tarım Bakanlığı'na getirilmeniz beklentisi ise başka bahara kaldı gibi görünüyor.

Sayın Erdal Özcenk, DAÜ'de işler iyice raydan çıkmışa benziyor. Artık o zor kararı verme anı ise yaklaşıyor. DAÜ'de bu gidişe mutlaka bir dur denilecek. VYK Başkanı olarak  siz neresinde olacaksınız merak konusu olmaya başlandı.,

 

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Tatar: "Altın değerindeki topraklarımızda bilimsel araştırmalar ile harmanladıkları geleneksel üretim teknikleri ile canla başla üretim yapan üreticilerimizi, 2022-2023 üretim yılı hasat sezonunda bereket dilerim."

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