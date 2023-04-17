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SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

"Gölge Adamdan Mesajınız Var"...

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Mesajınız var...
"Gölge Adamdan Mesajınız Var"...

Sayın Ünal Üstel, Haziran'da sadece Lefkoşa'da ara seçim yaparak 2027’ye kadar hem Başbakanlık’ta kalmayı garantiye almaya çalıştığınız hem de bir erken seçim tehlikesinden uzaklaştığınız yönünde stratejik bir adımın eşiğinde olduğunuz belirtiliyor.

 

Sayın Murat Şenkul, Girne Belediye reisi seçildikten sonra herkesin takdirini alan hızlı icraatlar görülmeye başlamışken iftar yemeğinde olan bitene partinizden de tepki gelmesi ve ardından bir milletvekiline sizi disipline vereceğim açıklaması sonrası ortalık biraz karışmış. İyisi mi siz Girne’ye ve icraata odaklanmaya devam edip merkezi siyasetten uzak durun.

 

Sayın Doğuş Derya, CTP Kadın örgütü başkanı olarak hangi makamda olursam olayım ilkelerimden taviz vermem diyerek ortalığı toz dumana katan bir açıklama yaptınız. Kuzey Kıbrıs siyaset sahnesi böyle açıklamaları unuttuğu için biraz şaşkınlık yaşadı. Bazılarının anlaşılan sizin taviz vermeyen duruşunuza alışmaları zaman alacak.

 

Sayın İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele’de karavan sorununa bir türlü çare bulamadığınız konuşuluyor. Yakında kapınız çalınacak bizden söylemesi.

 

Sayın Ulaş Barış sen de Türkiye’ye alınamama kervanına katıldın. Türkiye’ye alınamayan kişilerin özellikle Kıbrıs’ta çözümü savunan  kişiler olması dikkatlerden kaçmıyor değil mi?

 

Sayın Emrullah Turanlı, Ercan havalimanı bir türlü bitirilip açılamıyor. Elinizi çabuk tutmanızda büyük fayda var olur da birilerinin canına tak eder değil mi?

 

Sayın Aykut Hocanın, artık sayılı günler kaldı. Herkes ne gün görevden alınacaksınız onu konuşmaya başladı. İşi daha fazla yokuşa sürmeden ve Üniversite daha da zarar görmeden sizin gereğini yapmanız bekleniyor.

 

Günün twiti

 

 

Günün Fotoğrafı

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Türkiye'de açıklanan seçmen listelerine göre 1.662.000 depremzede seçim günü seçmen kaydının bulunduğu yere dönmezse oy kullanamayacak.

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