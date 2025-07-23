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Gölgede 40 derece ölçülen sıcaklık havadaki nem oranı arttıkça daha yüksek hissedilir

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Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Altunç, gölgede 40 derece ölçülen sıcaklığın nemle birlikte daha yüksek hissedildiğini belirterek, bunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Gölgede 40 derece ölçülen sıcaklık havadaki nem oranı arttıkça daha yüksek hissedilir

Küresel ısınmaya işaret eden Altunç, özellikle yerel yönetimlerin yeşile daha çok önem vermeleri, küresel ısınmaya karşı tedbirlerde liderlik etmelerinin  önemli ve gerekli olduğunu kaydetti. Afet olmadan gerekenlerin yapılması hususunda somut adımlar beklediklerini ifade eden Altunç, " Henüz baş edebileceğimiz günlük sorunlar, bu gidişle baş edilemeyecek duruma gelmeden gereği yapılmalıdır.” dedi.

Yazılı açıklamasında geçmişte esnafın öğle saatlerinde işyerlerini kapattığını, yolların tankerlerle sulandığını ve zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde sokağa çıkılmamaya özen gösterildiğini hatırlatan Altunç, zamanla bu alışkanlıklarla birlikte konunun ciddiyetinin de unutulduğunu belirtti.

Altunç, “Ölçülen hava sıcaklığı ile nem oranına göre hissedilen hava sıcaklığı önemli farklılıklar göstermektedir. Örneğin; 40°C olarak ölçülen hava sıcaklığı yüzde 30’luk nem oranında 43°C,   yüzde 40’lık nem oranında 48°C,  yüzde 55’lik nem oranında 59°C,  yüzde 65’lik nem oranında 67°C, ve yüzde 85’lik nem oranında 88°C olarak hissedilirken, olanaksız dediğimiz cinsten yüzde 90 nem oranında 40°C olarak ölçtüğümüz hava sıcaklığı insanlar tarafından 95°C olarak hissedilir.  Meteoroloji Dairesi tarafından gölgede 40 derece santigrat olarak ölçülen hava sıcaklığı;   yüzde 90 nem oranında 95 derece santigrat olarak hissedilir.  Bu da sağlık açısından son derecede tehlikeli bir durum oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.

-“Zorunlu olmadıkça güneş altında kalmamaya ve sağlık kurallarına uymaya özen gösterilerek  bu dönem aşılabilecek"

“Zorunlu olmadıkça, güneş altında kalmamaya ve sağlık kurallarına uymaya özen gösterilmesi ile bu dönem aşılabilecektir.” diyen Altunç, Meteoroloji Dairesi tarafından 2024 yılının Haziran ayında 46,8 derecelik rekor sıcaklık ölçüldüğünü hatırlattı.

Altunç şöyle devam etti:

“Doğanın bir parçası olarak atmosferin bir özelliği de ısınan havanın nem tutabilme kapasitesinin de artmasıdır. Bu nedenle sıcaklık arttıkça nem azaldığından, bilinçsiz zararlara karşı doğa korunumunu yapacak, tahribat cezasız kalamayacaktır.  Bu nedenle özellikle yerel yönetimlerin yeşile daha çok önem vermeleri, küresel ısınmaya karşı tedbirlerde liderlik etmeleri önemli ve gerekli bir adım olarak nitelendirilecektir."

 

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