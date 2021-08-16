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Golifa dağıttılar, vatandaşlık uygulamalarını protesto ettiler

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TDP GENÇLİK ÖRGÜTÜ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE AZINLIK HÜKÜMETİ’NİN VATANDAŞLIK UYGULAMALARINI GOLLİFA DAĞITARAK PROTESTO ETTİ
Golifa dağıttılar, vatandaşlık uygulamalarını protesto ettiler

TDP GENÇLİK ÖRGÜTÜ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE AZINLIK HÜKÜMETİ’NİN VATANDAŞLIK UYGULAMALARINI GOLLİFA DAĞITARAK PROTESTO ETTİ

Başbakanlık önünde yapılan basın açıklaması:

Bugün burada halkımızın tüm kesimlerini ve elbette bizleri de rahatsız eden neredeyse İçişleri Bakanlığı’nın rutin işlemlerini aksatan, önemli bir mesaisini harcadığı vatandaşlık uygulamalarını protesto etmek için toplanmış bulunuyoruz.

Bir ülke gösteriniz ki kendi nüfusunun kat be kat üzerinde gollifa gibi vatandaşlık dağıtsın.

Bir ülke gösteriniz ki hükümet edenler kendi siyasi gelecekleri için elinde tuttuğu vatandaşlık verme yetkisini deniz aşırı odakların iki dudağı arasına devretsin.

Toplumumuzda bir süredir farklı kökenlerden insanlar arasında çıkan ötekileştirme sorunu, yakın geçmişimizle birlikte artık aynı kökenden insanlar arasında da kendini hissettirmektedir.

Yaşanan bu ötekileştirme, bir yandan Kıbrıs Türk halkı içerisine öfke tohumları ekerken, öte yandan yıllar önce ailesi Kıbrıs’a göç eden, burada doğup büyüyen, emeğini akıtarak hayatını kazanan, burayı artık vatan gören kardeşlerimizi hükümet karşısında siyasi rehin pozisyonuna düşürmektedir.

Şu an yürürlükte olan vatandaşlık yasasındaki entegrasyon programı eksikliğinin sosyal yaşamda ciddi sorunları beraberinde getirdiği aşikardır. Kültürlerin beraber ve özgürce yaşatılması gerektiği anlayışı yerine bir kültür çatışmasının zemini haline getirilmiş olan bu mevzuat, seçim zamanlarında da oy fırsatçılığına kapı aralar noktadadır.

Vatandaşlık süreçlerinde bölünmüş aileler sorunu bir insan hakları sorunudur. TDP Gençlik Örgütü ailesi KKTC vatandaşlığı almış, kendisi Kıbrıs’ta doğan herkese vatandaşlık verilmesinden yanadır. Yeni mevzuat vatandaşlık istismarını engelleyecek güçte olmalıdır.

Ülkemiz işçi gücüne ihtiyaç duyduğu her alanda elbette yurt dışından işçi getirmelidir ve getirecektir; ancak aynı sektörlerde yıllardır bu işçi ihtiyacını yerel insan kaynaklarıyla ikame edecek politikaların geliştirilmemiş olması bir tesadüf değildir.

Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü olarak şuanki şekliyle vatandaşlık uygulamalarının derhal durdurulması çağrısında bulunur, evrensel insan hakları doğrultusunda hazırlanacak yeni vatandaşlık yasası ve beyaz kimlik uygulaması yaşam buluncaya kadar eylemliliğimizin devam edeceğini bildiririz.

TDP Gençlik Örgütü

 

 

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