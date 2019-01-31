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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Golü kurtardı, dişlerini kurtaramadı

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Forest Green Rovers ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Mansfield forveti Gethin Jones'un sağ kramponu topa değil, James'in yüzüne isabet etti.
Golü kurtardı, dişlerini kurtaramadı

İngiltere 2'nci lig takımı Forest Green Rovers'ın kalecesi James Montgomery, yüzüne rakibinin kramponunun çarpması sonucu üç dişini kaybetti.

24 yaşındaki kaleci, Salı günü Mansfield Town'la 1-1 berabere kaldıkları maçın 61'inci dakikasında kanlar içinde kalınca hastaneye kaldırıldı.

BBC Türkçe'deki habere göre, kulübün menajeri Mark Cooper, "Sakatlık, James'in yakışıklılığını bir süre etkileyecek. Yüzünde büyük bir yara, dudaklarında korkunç bir kesik var. Birkaç dişini de kaybetti. Sahalardan ne kadar uzak kalacacağını henüz bilmiyoruz" dedi.

Montgomery de hastanede Twitter'dan kanlar içindeki yüzünün fotoğrafını paylaştı ve "Yeni dişlerimin parası için yardım toplamaya başlayacağım" diye espri yaptı.

James Montgomery@JMontgomery94

On way to hospital, setting up a just giving page if anyone wants to help me pay for my new teeth.. good point and well done to the lads on coming back from behind!

You should see the other lad!! </div><div class=

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