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Gomis resmen Suudi Arabistan'da

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Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Bafetimbi Gomis transferini bitirdiklerini açıkladı
Gomis resmen Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber,  Bafetimbi Gomis transferini bitirdiklerini açıkladı.

Galatasaray'a 2017-18 sezonu başında transfer olan Fransız yıldız, ligde attığı 29 golle gol krallığına ulaşmıştı. Toplamda 42 maça çıkan Gomis, 32 gol atarken 6 da asist yapmıştı.

Transferi Sami Al Jaber Twitter'dan duyurdu.

Geçen yılın gol kralı Gomis'in Suudi Arabistan temsilcisine 6 milyon Euro karşılığında transfer olduğu belirtiliyor.

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