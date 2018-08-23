Gomis resmen Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Bafetimbi Gomis transferini bitirdiklerini açıkladı.
Galatasaray'a 2017-18 sezonu başında transfer olan Fransız yıldız, ligde attığı 29 golle gol krallığına ulaşmıştı. Toplamda 42 maça çıkan Gomis, 32 gol atarken 6 da asist yapmıştı.
Transferi Sami Al Jaber Twitter'dan duyurdu.
Geçen yılın gol kralı Gomis'in Suudi Arabistan temsilcisine 6 milyon Euro karşılığında transfer olduğu belirtiliyor.
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