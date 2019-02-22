Gomis'in gol sevinci top toplayıcı çocuğu korkuttu ( Video-Haber)

Başarılı futbolcunun gol sevinci saha kenarındaki top toplayıcı çocuğu korkuttu. Bunu fark eden Gomis ise gence formasını hediye etti.

Eski Galatasaraylı Gomis'in Suudi Arabistan Ligi'nde gollerine devam ediyor.

Al Hilal'ın deplasmanda Al Ittihad'i 2-0 yendiği maçta ilk gol Gomis'ten geldi.

Fransız futbolcunun ‘aslan pençeleri' ile yaptığı gol sevinci saha kenarındaki top toplayıcı çocuğu korkuttu. Ancak Gomis çocuğun gönlünü formasını hediye ederek aldı.