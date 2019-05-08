Gönendere’de ağılların köy dışına çıkartılması için çalışmalar başladı

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Baybars’ın talimatıyla, Gönendere’de köy içerisindeki 5 ağılın, ağılların taşınması için öngörülen bölgenin topoğrafik yapısının düzeltilmesi için, Serdarlı Belediyesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı çalışma başlattı.

Açıklamada, Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal’ın çalışmaların hızla sonuçlandırılması ve Gönendere Köy halkının yıllardır süren sorununun son bulması için çalışmaları yakından takip ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Gönendere’ye yaptığı ziyarette ağılların yarattığı rahatsızlığı yerinde inceleme fırsatı bulmuştu.