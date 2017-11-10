Göngördü: “Atatürk hiç ölmeyecek bir devlet adamı…”

Güngördü Ulu Önder Atatürk’ün 798. Ölüm yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda “Büyük Önder Atatürk’ün, ‘Yurtta Sulh, Dünyada Sulh’ sözü bugün savaşların ve acıların yaşandığı dünyamızda; barışa ve sevgiye ışık tutacak bir sözdür” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün; fikirleri, başarıları, eserleri, ilke ve devrimleri, birleştirici, bütünleştirici yapısı ve öngörüsü ile hiç ölmeyecek bir devlet adamı olarak dünya liderleri arasında hak ettiği yeri aldığını vurguladı.

Güngördü Ulu Önder Atatürk’ün 798. Ölüm yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda “Büyük Önder Atatürk’ün, ‘Yurtta Sulh, Dünyada Sulh’ sözü bugün savaşların ve acıların yaşandığı dünyamızda; barışa ve sevgiye ışık tutacak bir sözdür” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinin günümüze ve geleceğimize ışık tutmaya devam edeceğini kaydeden Güngördü, “Onun fikirlerini, devrimlerini gelecek kuşaklara taşımak, bizlerin birinci ödevidir” ifadelerini kullandı.