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“Gönlümüzdeki Şarkılar” konseri 23 Ocak’ta

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“Gönlümüzdeki Şarkılar” konseri 23 Ocak’ta
Çağdaş Müzik Derneği ile Çorlu Müzik Derneği koroları, Engelsiz Yaşam Evi yararına ortak konser veriyor.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün eşi Dilek Özgürgün’ün himayelerinde gerçekleştirilecek “Gönlümüzdeki Şarkılar” konseri, 23 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak.

Şef Ersin Tünay ve Şef Gülden Kaya yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserine konuk sanatçı olarak Bircan Benay da katılacak.

Gelirinin Engelsiz Yaşam Evi Projesi’ne bağışlanacağı konserin biletleri 10 TL’den satılıyor.

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