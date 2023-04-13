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Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Yedikonuk’ta iftar yemeği düzenlendi

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Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığına bağlı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Yedikonuk’ta iftar yemeği düzenlendi.
Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Yedikonuk’ta iftar yemeği düzenlendi

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde gerçekleşen iftar programında çocuklara boyama seti ve oyuncaklar, ailelere ramazan hediyesi dağıtıldı. Karagöz Hacivat gösterisi ile çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, 6 Şubat’ta Türkiye’deki depremde kızı ile torununu kaybeden Fatma Köse’yi de evinde ziyaret etti.

EREN

YTB Başkanı Abdullah Eren iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumları ve KKTC’den Vakıflar İdaresinin ramazan ayının birlik ve beraberliğinin birlikte idrak edilmesi için birlikte iftar programı düzenlediğini kaydetti.

Eren, “Türkiye her zaman sizlerin yanında, çünkü Kıbrıs’ı kendisinden ayrı görmüyor. Kıbrıs’ı Türkiye’nin bir parçası, gönül coğrafyasından öte gönlümüzün bir parçası olarak görüyoruz. Sizler burada hiçbir zaman yalnız değilsiniz” dedi.

Eren, Gönül Projesi çerçevesinde ramazan ayında 24 gün 48 köyde iftar verildiğini belirterek, Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Türk Kızılayı’nın ramazan boyunca her gün 18 noktada 7 bin 500 insana iftar imkanı sağladığını anlattı.

Eren, Türkiye Büyükelçiliğinin koordinasyonunda TİKA, YTB, TC Kültür Turizm Bakanlığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Kıbrıs Türk Kızılayı’nın tüm kurumlarıyla ramazan ayını  Kıbrıs Türk halkıyla birlikte geçirmek için gayret gösterdiğinin altını çizidi.

Eren, “Sizleri çok seviyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın” dedi.

TUĞLU

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da Gönül Projesi kapsamında  iftar programı düzenleyerek birliktelik sağlayan tüm kurumlara teşekkür etti.

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