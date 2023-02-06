“Gönüllü hekimlerimiz ile hazırız”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası deprem nedeni ile açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası deprem nedeni ile açıklama yaptı.

Yazılı açıklama şöyle;

“Türkiye’ de yaşanan yıkıcı depremin acısını Türkiye halkıyla paylaşmaktayız. Yaşanan yıkıcı depremden etkilenen ve ulaşılamayan ülkemizin spor kafilelerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği çatısı altında deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına katılabilecek olan gönüllü hekimlerimiz örgütlenmiştir. Gönüllü hekim arkadaşlarımızın listesi KTTB aracılığı ile Cumhurbaşkanlığı kriz masasına iletilmiştir.

Biz Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak deprem bölgesinde yapılacak olan arama ve kurtarma çalışmalarına katılmaya hazır olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak isteriz.”