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Gönüllü organ bağışı kampanyası başlatıldı

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Gönüllü organ bağışı kampanyası başlatıldı
Sağlık Bakanlığı ile Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen organ bağışı kampanyası, bu sabah 09.30-11.30 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı bahçesinde başlatıldı.

Kampanya ile Sağlık Bakanlığı’nda organ bağışı kabullerinin başladığı ve organ bağış biriminin kurulduğu bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, etkinliğe Dünya Böbrek Günü için KKTC’de bulunan International Trasplant Network temsilcileri, Sağlık Bakanlığı yöneticileri, milletvekilleri, doktorlar, sağlık çalışanları, sivil toplum örgütleri ve duyarlı vatandaşlar katıldı.

Organizasyona organ nakli olan hastalar da katılarak duygu ve düşüncelerini paylaşıp, herkesi gönüllü organ bağışçısı olmaya davet etti.

Etkinliğin sonunda ilk bağışçılara “organ ve doku bağış kartı”, Nefrolog Doç. Dr. Deren Oygar tarafından takdim edildi.

SUCUOĞLU: “HERKES DUYARLI OLMALI”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, ülkede organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını belirterek, herkesin daha duyarlı olmasını istedi.

Sucuoğlu, halkın organ bağışı konusunda bilinçlenmesi için Bakanlık olarak kamu spotları hazırlattıklarını ifade ederek, hazırlanan kamu spotlarının basın yayın kuruluşlarında yayımlanacağını vurguladı.

Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Koordinasyon Kurulu’nun organ bağışı konusunda başvuru kabul etmeye devam ettiğini de belirterek, Koordinasyon Kurulu sekretaryasına başvuran kişilerin, bir form doldurarak ve bunu imzalayarak organlarını bağışladığına dair beyanda bulunabileceklerini sözlerine ekledi.

Sucuoğlu, “Organ bağışı, hayat bağışıdır” diyerek tüm halkı organ bağışında bulunmaya davet etti.

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