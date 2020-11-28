Gönüllüler, Moderna Ve Pfizer'ın Covid-19 Aşılarının Yan Etkilerini Anlattı

Moderna ve Pfizer, aşı adaylarının sırasıyla yüzde 94,5 ve yüzde 95 etki oranlarıyla test edildiğini bu ay duyurdu.

16 Mart'ta Seattle'da Moderna'nın deneysel aşısını vurulan Jennifer Haller, sonuçta sadece hafif yan etkiler yaşadığını WVPI-TV'ye anlatarak, "4 hafta arayla iki doz aşı oldum. Her seferinde aşının ertesi günü kolum epey ağrıdı ama şahsen bunun haricinde herhangi bir yan etki yaşamadım" dedi.

Haller, Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde virüsü önlemek için yapılan ilk insanlı aşı denemesi kapsamında, Moderna'nın aşı adayından bir doz enjekte edilen ilk kişiydi.

Eylül'de Pfizer'ın Covid-19 aşı denemesine katılan Kaliforniyalı Daniel Horowitz de WVPI'a, grip aşısı sonrası deneyimlenenlere benzer semptomlardan bahsetti.

Pfizer'ın denemesi çift kör bir çalışmaydı, yani kime gerçek aşının ya da plasebonun vurulduğunu ne doktorlar ne de hastalar biliyordu, dolayısıyla Horowitz aşı olup olmadığını aslında bilmiyor.

Horowitz, yine de yayın kuruluşuna aşıdan sonra kendisinin de hafif yan etkiler deneyimlediğini söyleyerek, "Kaslarımda biraz ağrı vardı, mesela... Kendimi pek iyi hissetmiyorum ve ertesi gün o his geçti" diye konuştu.

Pfizer, aşısını acil durumlarda kullanım yetkisi için 20 Kasım'da ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) sunmuştu, Moderna ise aşısını bu ayın sonlarında gönderecek.

Aşıların yaygın görülen yan etkileri arasında hafif ateş, titreme, yorgunluk, baş ağrısı, kas ve eklem ağrılarıyla enjeksiyon yerinde ağrı, şişkinlik ve kızarıklık bulunuyor.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı en yaygın yan etkilerin, vücudunuzun hastalığa karşı bağışıklık kazanmaya başladığının işareti olduğunu bildiriyor.

San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Peter Chin Hong, WVPI-TV'ye konuşarak, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların yüzde 25 ila 50'si, ilk dozdan sonra bazı hafif yan etkiler hissedebilir.

Fakat ikinci dozdan sonra daha fazla kişi bu yan etkilerin bazılarını görebilir, ki bu yan etkiler de bir iki gün içinde geçebilir."

Moderna'nın son aşı denemesi için toplamda 30 bin kişi adını yazdırmıştı. Pfizer'ın denemesineyse 6 ülkeden 43 bin 500'ü aşkın gönüllü katıldı.

Pfizer'ın koronavirüs aşısını vurulan gönüllülerin, aşının kendilerinde "ağır bir akşamdan kalmalığa" benzer yan etkilere sebep olduğunu bu ay içinde söylediği bildirilmişti.

ABD hükümeti tarafından aşı geliştirmeyi kolaylaştırmak için oluşturulan girişim olan Warp Speed Operasyonu, aşıları FDA onayını almalarının ardından 24 saat içinde aşı bölgelerine göndermeyi planladığını belirtmişti.

Mart ayında salgının ülkeyi etkisi altına almasından bu yana ABD'de 12,8 milyondan fazla insana bulaşan yeni tip koronavirüs, yaklaşık 262 bin kişinin ölümüne neden oldu.