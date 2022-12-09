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Gönyeli, Ahmet Benli’nin etrafında kenetlendi, tek yürek oldu

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Gönyeli, Ahmet Benli’nin etrafında kenetlendi, tek yürek oldu
Gönyeli, Ahmet Benli’nin etrafında kenetlendi, tek yürek oldu

Gönyeli Belediyesi Başkanı ve CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Ahmet Benli bu sabah, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Gönyeli esnafını ziyaret etti.

Ziyaretleri esnasında esnaf ve bölge halkı tarafından büyük ilgi ve sevgiyle karşılanan Ahmet Benli, köyden kente dönüşen Gönyeli’deki hizmeti yeni dönemde de sürdüreceklerini vurguladı.

Gönyeli’de yakaladıkları başarının tesadüf olmadığının altını çizen Ahmet Benli, çok çalışarak, ilkeli ve dürüst yönetim anlayışını benimsediklerini vurguladı.

Benli, “Popülist, kayırmacı, yandaş siyasetiyle yönetilen belediyelerin ne noktaya geldiğini bu halk iyi biliyor. O nedenle Gönyelili, Alayköylü bize sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Ahmet Benli’ye esnaf ziyaretlerinde bazı CTP milletvekilleri ve partililer de eşlik etti.

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