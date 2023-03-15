Gönyeli-Alayköy Belediyesi ‘Deprem Bilinci Paneli’ düzenledi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Alayköy Sosyal Aktiviteler Merkezi Konferans Salonu’nda depremle ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla ‘Deprem Bilinci Paneli’ düzenledi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Şerife Gündüz’ün yaptığı panele Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı da destek verdi.

Panele katılan Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu bir konuşma yaptı.

Başkan Amcaoğlu konuşmasında, şampiyon meleklerin adının verileceği konteyner konutun ilk partisinin Antakya’ya ulaştığını söyledi. Amcaoğlu, belediye olarak lojistik destek de sağladıklarını belirtti.

Amcaoğlu, “Depremden bir hafta önce Gönyeli-Alayköy belediyesini yapı denetim sistemine dahil ettik. Bunu depremden önce yaptık ve bu konunun hassasiyetini tespit ettik. Meclis üyesi arkadaşların oy birliği ile belediye meclisinden geçirerek yapı denetim sistemine dahil olduk.”

Başkan Amcaoğlu, profesyonel kişilerden hizmet alarak, Gönyeli-Alayköy belediyesi bünyesindeki personele verilecek eğitim çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade etti. Amcaoğlu ayrıca, sivil savunma ekiplerinin destek vereceği arama kurtarma eğitim programını da hayata geçireceklerini söyledi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi bünyesinde arama kurtarma ekibi oluşturacaklarını belirten Amcaoğlu, “Birçok önemli araç gereçlere ihtiyaç var. 18 belediyemiz de hazırlık yapılmalıdır” dedi.

Panelde Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Necdet “Kıbrıs’ın Jeolojisine Genel Bir Bakış” sunumu yaptı. Necdet konuşmasında, Gazimağusa, Tuzla ve Long Beach bölgesinde yoğun bir yapılaşma olduğunu belirterek, bu yapılaşmanın bir benzerinin de Gaziveren kıyı şeridinde olduğunu söyledi.

Necdet, bu bölgelerde yapı denetimi konusunun üzerinde durulması gerektiğini vurguladı.

Panelde Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hilmi Dindar “Gönyeli ve Alayköy Bölgesinde Deprem Tehlike Analizi ve Yerine Özgün Jeofizik Uygulamalar” isimli sunum yaptı.

Konuşmaların ardından, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Salahi Burakgazioğlu deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.