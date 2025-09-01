Gönyeli-Alayköy Belediyesi GABFEST 2025’i Duyurdu: Kültür, Sanat ve Spor Bir Arada

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşecek GABFEST 2025 programını açıkladı. Festival, kültür, sanat, spor ve yerel değerleri bir araya getiren dev bir şölen olacak.

Festivalin Açılışı Yılmazköy’den Başladı

Başkan Amcaoğlu, 22 Ağustos’ta Yılmazköy’de düzenlenen 12. Uluslararası Halk Dansları Kültür Festivali – 3. Yılmazköy Folklor Şöleni ile festival coşkusunun ilk adımını attıklarını belirtti. Amcaoğlu, GABFEST 2025’in kent genelinde 6 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında devam edeceğini söyledi.

GABFEST 2025 Etkinlikleri

Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler şöyle:

Kıbrıs Kültür Günü ve Arap Ali Destanı ile geleneksel değerler yaşatılacak

Ralli Şov ve Sokak Basketbolu ile gençlerin enerjisi sahaya taşınacak

Yerli sanatçılarımızın güçlü sesi ile kültürümüz duyurulacak

Ünlü sanatçı konserleri: Fatma Turgut, Emircan İğrek, Zeynep Bastık, Semicenk ve Hadise sahne alacak

Başkan Amcaoğlu, tüm konserlerin ve etkinliklerin ücretsiz olduğunu vurgulayarak, tüm halkı bu coşkuya davet etti.

Festivalin Önemi ve Hedefi

Amcaoğlu, GABFEST 2025’in sadece eğlence değil; kent, halk, sanat ve ülke değerlerinin buluşması olduğunu belirterek, “Adanın kalbi yine GABFEST 2025’te atacak” dedi. Festival, 7’den 70’e herkesi kucaklayan bir kültür, sanat ve spor şöleni olarak öne çıkıyor.