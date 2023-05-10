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Gönyeli Alayköy Belediyesi hurma ağaçlarına yönelik programını genişletti

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Gönyeli Alayköy Belediyesi, hurma ağaçlarının kayıt ve bakım çalışmasına Alayköy ve Yılmazköy’ü de dahil etti.
Gönyeli Alayköy Belediyesi hurma ağaçlarına yönelik programını genişletti

Belediye’den yapılan yazılı açıklamada, Gönyeli’de yürütülen hurma ağaçlarının kaydı ve palmiye böceğine karşı ilaçlama programına, Alayköy ve Yılmazköy’deki ağaçların da dahil edildiği kaydedildi.

 

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, hurma ağaçlarıyla ilgili çalışmaya yeni bölgelerin de dahil edildiğini, kısa sürede tüm bölgedeki ağaçların tespitinin yapılacağını söyledi.

 

Amcaoğlu, sadece kamu alanlarında değil şahıslara ait ağaçların da bakım ve korumasının yapılacağını ve kırmızı palmiye böceğine karşın mücadelenin bu yıl da büyük bir hassasiyet içerisinde yürütüleceğini belirtti.

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