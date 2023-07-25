  • BIST 6.717,89
  • Altın 1700.388
  • Dolar 26.946
  • Euro 29.8721
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

Gönyeli Alayköy Belediyesi İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu

» »
Gönyeli Alayköy Belediyesi İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu
Gönyeli Alayköy Belediyesi İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu

Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu. Merkez sayesinde belediye düzeyinde iklime uyum, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşlar içinde dayanıklılık oluşturmak gibi stratejiler ve eylemlerin uygulanması amaçlanıyor.  

 

Geniş katılım ağı olan merkezde, risk altındaki alanlar ve potansiyel tehlikeler belirlenecek, ilgili risklerin büyüklüğünü anlayarak iklim değişikliğine karşı savunmasızlıklar değerlendirilerek önlemlerin alınacağı kaydedildi.  

 

Gönyeli Alayköy Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada artan yağış, yükselen sıcaklıklar gibi faktörleri göz önünde bulundurarak iklim direncini altyapı planlamalarının da merkezin çalışmalarına dâhil edilebileceği ifade edildi. Bu çalışmalardan yararlanılarak aşırı hava olaylarına dayanacak şekilde altyapı tasarlama, güçlendirme ve uygun drenaj sistemlerinin oluşturulması hedefleniyor.  

 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Belediyemiz, değişen yağış düzenleri karşısında su kaynaklarını yönetmek için stratejiler geliştirecektir. Merkezimiz, yağmur suyu yönetiminin iyileştirilmesini ve sürdürülebilir su kullanım uygulamalarını teşvik edecek, hassas alanlarda ısı adası etkilerini azaltmak için yeşil alanların kullanımını teşvik etmek gibi iklim değişikliği etkilerini hesaba katmak için çalışmalar yapacaktır.  

Başarılı bir iklim adaptasyonu için belediyemiz sınırları içerisinde vatandaşlarla etkileşim kurmak ve bölge sakinlerinin karar alma süreçlerine dâhil edilmesi, iklim değişikliğinin etkileri hakkında farkındalık yaratabilmeleri ve dayanıklılığa katkıda bulunan davranış değişikliklerini teşvik edebilmeyi amaçlamıştır.  

Belediyemiz, aşırı hava olaylarını ve iklimle ilgili diğer acil durumları ele almak için acil durum müdahale planları geliştirecek ve erken uyarı sistemlerinin kurulmasını, tahliye planlarını ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlayacaktır.” 

 

İklim direncine öncelik verildi 

İklim Krizi Adaptasyon Merkezi, bölge sakinlerini korumak ve iklim krizi karşısında sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için iklim direncine öncelik verildiğini ifade etti. Alanında profesyonel kişilerin oluşturduğu merkez ilk toplantısını Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu liderliğinde merkez üyeleri ile yaptı. Toplantıya Gönyeli-Alayköy Belediyesi Meclis üyelerinden Alev Alp ve Hatice Benan, Prof. Dr. Mustafa Altunç, Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, Prof. Dr. Bertuğ Akıntuğ, Prof. Dr. Şerife Gündüz, Dr. Mehmet Nejdet, Dr. Asuman kuyucu, Hüseyin Hergüner, İbrahim Alkan, Tayfun Çanakcı, Gürsel Nizam, Doğuş Ekenoğlu, Serhat Kutlu, Ali Hacıoğulları, Suzan Terkan, Hüseyin Menderes ve Merter Refikoğlu katıldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vatandaş hareketlendi...2 Ağustos'ta zamları protesto edecekler...25 Temmuz 2023 Salı 08:04
  • Haspolat bölgesinde bugün 2 saatlik elektrik kesintisi olacak25 Temmuz 2023 Salı 07:59
  • Meteoroloji Dairesi'nden sıcak hava dalgası uyarısı!25 Temmuz 2023 Salı 07:54
  • 12.00–16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uzatıldı24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:10
  • Sigaraya 4 , tütüne 8 lira zam geldi24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:08
  • Bazı bölgelerde ses ve internet hizmetlerinde kesinti olacak24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:45
  • KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’ndan enerji konusunda imzalanan sözleşmeye ilişkin açıklama24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:44
  • Beleşe Deniz Kadar, Temiz Deniz Suyu da Hakkımız!: Denizi Kirleten İşletmelere En Ağır Cezalar Kesilmeli24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:14
  • Tatar ve Hristodulidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:12
  • Su işleri Dairesi: Su sıkıntısı yaşanmaktadır..24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti