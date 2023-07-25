Gönyeli Alayköy Belediyesi İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu

Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu. Merkez sayesinde belediye düzeyinde iklime uyum, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşlar içinde dayanıklılık oluşturmak gibi stratejiler ve eylemlerin uygulanması amaçlanıyor.

Geniş katılım ağı olan merkezde, risk altındaki alanlar ve potansiyel tehlikeler belirlenecek, ilgili risklerin büyüklüğünü anlayarak iklim değişikliğine karşı savunmasızlıklar değerlendirilerek önlemlerin alınacağı kaydedildi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada artan yağış, yükselen sıcaklıklar gibi faktörleri göz önünde bulundurarak iklim direncini altyapı planlamalarının da merkezin çalışmalarına dâhil edilebileceği ifade edildi. Bu çalışmalardan yararlanılarak aşırı hava olaylarına dayanacak şekilde altyapı tasarlama, güçlendirme ve uygun drenaj sistemlerinin oluşturulması hedefleniyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Belediyemiz, değişen yağış düzenleri karşısında su kaynaklarını yönetmek için stratejiler geliştirecektir. Merkezimiz, yağmur suyu yönetiminin iyileştirilmesini ve sürdürülebilir su kullanım uygulamalarını teşvik edecek, hassas alanlarda ısı adası etkilerini azaltmak için yeşil alanların kullanımını teşvik etmek gibi iklim değişikliği etkilerini hesaba katmak için çalışmalar yapacaktır.

Başarılı bir iklim adaptasyonu için belediyemiz sınırları içerisinde vatandaşlarla etkileşim kurmak ve bölge sakinlerinin karar alma süreçlerine dâhil edilmesi, iklim değişikliğinin etkileri hakkında farkındalık yaratabilmeleri ve dayanıklılığa katkıda bulunan davranış değişikliklerini teşvik edebilmeyi amaçlamıştır.

Belediyemiz, aşırı hava olaylarını ve iklimle ilgili diğer acil durumları ele almak için acil durum müdahale planları geliştirecek ve erken uyarı sistemlerinin kurulmasını, tahliye planlarını ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlayacaktır.”

İklim direncine öncelik verildi

İklim Krizi Adaptasyon Merkezi, bölge sakinlerini korumak ve iklim krizi karşısında sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için iklim direncine öncelik verildiğini ifade etti. Alanında profesyonel kişilerin oluşturduğu merkez ilk toplantısını Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu liderliğinde merkez üyeleri ile yaptı. Toplantıya Gönyeli-Alayköy Belediyesi Meclis üyelerinden Alev Alp ve Hatice Benan, Prof. Dr. Mustafa Altunç, Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, Prof. Dr. Bertuğ Akıntuğ, Prof. Dr. Şerife Gündüz, Dr. Mehmet Nejdet, Dr. Asuman kuyucu, Hüseyin Hergüner, İbrahim Alkan, Tayfun Çanakcı, Gürsel Nizam, Doğuş Ekenoğlu, Serhat Kutlu, Ali Hacıoğulları, Suzan Terkan, Hüseyin Menderes ve Merter Refikoğlu katıldı.