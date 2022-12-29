Gönyeli-Alayköy Belediyesi ilk meclis toplantısını yaptı!

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ilk meclis toplantısını bugün belediye binasında gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda Asbaşkan ve Asbaşkan Yardımcısı belirlendi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, meclis toplantısı sonrası basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, Asbaşkanlığa Ulusal Birlik Partili ( UBP) Meclis Üyesi İsmail Kofalı, Asbaşkan Yardımcılığı görevine ise Cumhuriyetçi Türk Partili ( CTP) Meclis Üyesi Hülya Akbil’in oy birliği ile seçildiklerini söyledi.

Başkan Amcaoğlu, 8’i UBP’li, 6’sı CTP’li 14 meclis üyesi ile çok uyumlu bir şekilde Gönyeli, Yenikent, Alayköy, Yılmazköy ve Kanlıköy için çalışacaklarını vurguladı, Asbaşkan Kofalı ve Yardımcısı Akbil’e başarı dileğinde bulundu.