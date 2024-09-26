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Gönyeli-Alayköy Belediyesi, KTTB'nin "Çocuk Dostu Restoran Projesi"ne dahil oldu

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Gönyeli-Alayköy Belediyesi, KTTB tarafından hayata geçirilen "Çocuk Dostu Restoran Projesi"ne dahil oldu.
Gönyeli-Alayköy Belediyesi, KTTB'nin "Çocuk Dostu Restoran Projesi"ne dahil oldu

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) tarafından hayata geçirilen "Çocuk Dostu Restoran Projesi" kapsamında bir protokol imzaladı. Bu iş birliği ile çocukların ve ailelerinin keyifli zaman geçirebileceği restoranlara "Çocuk Dostu Restoran" belgesi verilecek.

Proje kapsamında restoranlar, çocuklar için özel aktiviteler ve oyun alanları sunacak, uygun menüler ve güvenlik tedbirleri alarak ailelerin huzurlu bir ortamda vakit geçirmesini sağlayacak. KTTB, bu kriterleri karşılayan restoranları "Çocuk Dostu Restoran" belgesi ile onurlandıracak.

 

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