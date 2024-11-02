Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Innerwheel 222. Bölge’den “Geri Dönüşüm Sokağı” Projesi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Innerwheel 222. Bölge ile birlikte yürüttüğü “Geri Dönüşüm Sokağı” projesinin tanıtımını, sabah saatlerinde düzenlediği etkinlikle gerçekleştirdi. AB tarafından finanse edilen Sivil Büyü projesi kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Beşevler, Canan, Ayışığı, Naz, Altınç ve Aslan Sokakları, geri dönüşüm sokağı ilan edildi. Etkinlikte, bu önemli çevre düzenlemeleri yerinde incelendi ve projenin ilk adımları atıldı.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, projeyle bölge halkında geri dönüşüm bilincini artırmayı ve çevrede kalıcı bir değişim yaratmayı amaçladıklarını belirtti. “Sizlerin katkılarıyla çok daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre yaratacağız,” diyen Amcaoğlu, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Innerwheel 222. Bölge’ye, destek veren Biyologlar Derneği’ne, tüm katılımcılara ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Etkinlik, projenin topluma sağlayacağı çevresel faydalara dikkat çekerek bölge halkının çevre bilincini güçlendirmeyi hedefliyor. Gönyeli-Alayköy Belediyesi, bu örnek çalışmayı daha geniş alanlara yayarak sürdürülebilir bir çevre için çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.