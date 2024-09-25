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Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden okul kantinlerinde denetim

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Amcaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Sağlık Şube ekipleri tarafından belediye sınırları içerisindeki okul katin işletmelerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini, ardından ise kantinlerin denetlendiğini bild
Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden okul kantinlerinde denetim

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Sağlık Şube ekipleri tarafından belediye sınırları içerisindeki okul katin işletmelerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini, ardından ise kantinlerin denetlendiğini bildirdi.

Başkan Amcaoğlu, “Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde gelir, bu konuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

Amcaoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda, belediyemizin Sağlık Şubesi tarafından belediye sınırlarımız içerisindeki okul kantin işletmecilerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kantinlerin sağlaması gereken hijyen standartları, gıda güvenliği ilkeleri ve kantinlerde satılabilecek uygun gıdalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme toplantısının ardından, belediyemizin sağlık ekibi tarafından okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde gelir, bu konuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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