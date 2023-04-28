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Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği temizlik kampanyası başlıyor

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Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik kampanyası başlıyor.
Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği temizlik kampanyası başlıyor

Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nin sınırlarının genişlemesinin ardından ilk kez bu kadar büyük bir alanda hayata geçirilecek olan temizlik kampanyasının her yıl olduğu gibi bölgelere ayrılarak daha planlı ve düzenli bir şekilde vatandaşa hizmet götürülmesi sağlanacak.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, temizlik kampanyasını hızlı ve kapsamlı şekilde ilerleterek vatandaşın temiz kullanım alanlarına sahip olmalarını sağlayacaklarını söyledi. 

Amcaoğlu, temizlik konusunda belediyenin temizleme sorumluluğunu yerine getirdiği gibi vatandaşların da temiz tutma sorumluluğunu yerine getirmesinin önemli olduğunu vurguladı. 

Vatandaşların hizmet kalitesinin artırılması talebi olduğunu bunu da karşılamaya hazır olduklarını kaydeden Amcaoğlu, vatandaşlara hak ettikleri hizmeti hızlı şekilde sağlayacaklarının altını çizdi. 

Temizlik kampanyasının bölgelere ayrılarak hızla tamamlanmasını amaçlandıklarını kaydeden Amcaoğlu, temizlenen alanların da vatandaşlar tarafından temiz tutulmasının önemine işaret etti.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada yapılan ihale sonucunda Pembe Karadayı ve Sözal Pazarlama bu yılın temizlik kampanyasını yürütecek olan ekipleri olarak ihaleyi kazandı.

KAMPANYA 2 MAYIS-23 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA OLACAK

Gönyeli Alayköy Belediyesi 2023 Temizlik Kampanyası’nın bu yılki tarihleri 2 Mayıs- 23 Ağustos tarihler arasını kapsayan zaman diliminde olacak.

Yapılan planlama ile Gönyeli bölgesi 3’e ayrıldı. Daha hızlı ve kapsamlı bir temizlik için yapılan planlama ise A Bölgesi Pembe Karadayı tarafından B ve C Bölgeleri ise Sözal Pazarlama tarafından temizlenecek.

Alayköy, Yılmazköy ve Türkeli’nin temizliği ise belediye ekipleri tarafından yapılacak.

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TEMİZLİK GÜÇLÜ BİR EKİP VE EKİPMANLA YAPILACAK

Gönyeli Alayköy Belediyesi Temizlik Kampanyası’nda bölgenin de genişlemesi nedeniyle ciddi bir insan ve ekipman gücü kullanılacak. Kampanyada belediye ekipleri ve şirketlerin 64 Temizlik elemanı, 4 Dozer, 3 Traktör, 3 Damperli kamyon, 5 Çekirge tipi kamyon, 2 Süpürge aracı ve1 Çöp konteyner yıkama aracı hazır bulunacak.

AMCAOĞLU: “AMAÇ HIZLI VE KAPSAMLI TEMİZLİK”

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 2023 Temizlik Kampanyası’nda amacın hızlı ve kapsamlı bir temizlik olduğuna dikkat çekerek, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin hizmet alanı genişlese bile temizlik kampanyasının zamanında tamamlanması için tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti. 

Vatandaşların hizmet kalitesinin artırılması talebi olduğunu bunu da karşılamaya hazır olduklarını kaydeden Amcaoğlu, vatandaşlara hak ettikleri hizmet hızlı şekilde sağlayacaklarını söyledi.

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Temizlik kampanyasının bölgelere ayrılarak hızlı tamamlanmasını amaçlandıklarını kaydeden Amcaoğlu, temizlenen alanların da vatandaşlar tarafından temiz tutulmasının önemine işaret etti.

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