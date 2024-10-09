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Gönyeli-Alayköy Rallisi dolayısıyla Gönyeli Belediye Bulvarı geçici olarak trafiğe kapatılacak

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Gönyeli-Alayköy Rallisi dolayısıyla Gönyeli Belediye Bulvarı geçici olarak trafiğe kapatılacak
Gönyeli-Alayköy Rallisi dolayısıyla Gönyeli Belediye Bulvarı geçici olarak trafiğe kapatılacak

Gönyeli’de 10, 11, 12 ve 13 Ekim 2024 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenecek olan “Gönyeli-Alayköy Rallisi” dolayısıyla, Gönyeli Belediye Bulvarı’nın Bereket Fırını kavşağı ile Damdelen Alpet Petrol kavşağı arasında kalan kısmı, bazı tarihlerde araç trafiğine kapatılacak.

Ralli kapsamındaki Yenikent Şehir İçi Etabı (Ralli Şov) nedeniyle, bulvarın trafiğe kapatılacağı saatler şöyle belirlendi:

10 Ekim 2024 Perşembe günü 21:00-01:00, 11 Ekim 2024 Cuma günü 15:00-01:00 ve 13 Ekim 2024 Pazar günü 15:00-01:00. Bu süre zarfında ulaşım alternatif yollarla sağlanacak.

Trafiğe kapalı olan saatler içinde Gönyeli Belediye Bulvarı’nı kullanacak sürücülerden, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica edildi.

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