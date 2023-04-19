  • BIST 5.016,95
  • Altın 1241.168
  • Dolar 19.3998
  • Euro 21.2862
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Gönyeli Alayköy Ramazan Bayramına Hazır

» »
Gönyeli Alayköy Ramazan Bayramına Hazır
Gönyeli Alayköy Ramazan Bayramına Hazır

Gönyeli Alayköy Belediyesi, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için bir takım tedbirler aldı.

Bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre; İdari konular için 0533 862 41 00 ve 0533 880 60 10, Kanalizasyon için 0539 101 84 25, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 858 13 52 ve 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaralarının aranması istendi.

 

***Amcaoğlu: “Bayramda hizmetlerimiz aksamayacak”

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu bayram nedeniyle yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nı kutladı.  

Belediye olarak, tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Amcaoğlu, belediye hizmetlerinin bayram döneminde de aksamayacağını ifade etti.

Amcaoğlu, "Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak hiçbir olumsuzluğa mahal vermemek adına personelimizle 24 saat vatandaşın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kimliksizler Derneği Resmen Kuruldu19 Nisan 2023 Çarşamba 09:34
  • Şan: Ülkede fakirleşme yoktur19 Nisan 2023 Çarşamba 09:21
  • KTTO üç köyde iftar yemeği verdi19 Nisan 2023 Çarşamba 09:17
  • Mesajınız var... 19 Nisan 2023 Çarşamba...19 Nisan 2023 Çarşamba 08:46
  • 19 Nisan Çarşamba Döviz kurları19 Nisan 2023 Çarşamba 08:36
  • Girne'de bazı bölgelere 3 saat elektrik verilemeyecek19 Nisan 2023 Çarşamba 08:04
  • Büyük ikramiye ‘49670' numaralı bilete isabet etti18 Nisan 2023 Salı 21:16
  • Büyük ikramiye ‘49670' numaralı bilete isabet etti18 Nisan 2023 Salı 20:49
  • Arıklı: Yeni Ercan Havalimanı’nın, bayramdan sonra açılması için Türkiye ile istişareler sürüyor18 Nisan 2023 Salı 20:29
  • Ataoğlu: KKTC’nin yeni turizm bölgeleri belirlenecek18 Nisan 2023 Salı 20:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti